外籍人士全台第4多 雲林縣培訓20名通譯
雲林縣轄內的外勞（僑）多達1萬6844人，排名全台第四，其中印尼籍與越南籍占了73%，雲林縣警局開辦「106年通譯人員講習班」，培訓原籍印尼、越南及泰國等3國東南亞語系共20名通譯人員。
縣警局指出，在雲林的印尼籍與越南籍人有1萬2396名，占外籍人士的73%，往往囿於語言不通，遇到問題求助無門，警方辦案也雞同鴨講。
為此縣警局開課培訓20名通譯人員，使得兼具中文及其母語雙語的新住民，協助解決在台同胞的各類疑難雜症。
縣警局外事科指出，這二十名通譯人員的門檻是中文程度好、了解臺灣習俗文化、法律常識，以及具備社福資源專業知能。
講習班另規劃「法律常識」、「通譯倫理」及「偵辦案件程序」等專業課程，以提升通譯人員之法律素養與新知。
(中時)
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