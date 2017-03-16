禽流感持續發威 彰化肉鴨場撲殺1277隻

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彰化縣芳苑鄉一肉鴨場確診為H5亞型高病原性禽流感病毒。（吳敏菁攝）

防疫人員16日進場共撲殺1277隻肉鴨。（吳敏菁攝）

彰化縣芳苑鄉一肉鴨場確診為H5亞型高病原性禽流感病毒。防疫人員16日進場共撲殺1277隻肉鴨。（吳敏菁攝）

禽流感持續發威，彰化縣芳苑鄉一肉鴨場14日申請上市前監測採樣；15日經家衛所確診為H5亞型高病原性禽流感病毒。防疫人員16日進場共撲殺1277隻肉鴨，這是彰化縣第6場肉鴨場中鏢。

彰化縣動物防治所長董孟治表示，彰化縣肉鴨場上市監測工作已採樣送檢217場，其中發現處理6場案例場。

彰化縣肉鴨場場數為全國第一，董孟治表示，為加強養鴨農民防疫觀念，13日動物防疫所於二林辦理禽流感防疫宣導講習，魏明谷縣長特別安排與養禽農民進行座談，聽取養禽業者心聲。為支援本縣禽流感防疫工作各項採樣監測、撲殺清場、屍體處理清運及防疫消毒工作所需，縣長指示動支第二預備金新台幣500萬元整，以落實各項監測及自衛防疫措施，防範疫情蔓延，縣政府將盡力協助養禽業者度過難關。

彰化縣動物防疫所提醒養鴨業者，農委會公告全國鴨場鴨隻自106年2月24日起至5月31日止都需檢測禽流感陰性，並檢附檢測報告及家禽健康證明書才能上市屠宰。上市前，請提早通知特約獸醫師或動物防疫機關，以利安排採樣事宜。

(中時)