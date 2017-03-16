國王北京行 陸與沙烏地簽定2兆圓投資案

現任沙烏地國王薩勒曼（圖左）與大陸國家主席習近平（圖右）。（圖/美聯社）

沙烏地阿拉伯國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）旋風亞洲行，昨日離開日本抵到北京，進行他第5站的國事訪問。除了高規格的豪奢配備依舊讓外界瞠目結舌，薩勒曼國王本次訪問，更重要的還是與大陸國家主席習近平商議未來中沙雙邊關係與投資。外媒指出，兩國已就能源、太空等多項領域投資，簽署高達650億美元（約1.99兆台幣）的投資備忘錄。

據路透社（Reuters）報導，沙烏地國王薩勒曼今日抵達北京，開始他這趟亞洲行第5站的行程，隨行的行李、電動扶梯與龐大的訪問團依然令外界驚豔。薩勒曼國王這此訪問大陸，外界普遍認為，將與習近平商議未來能源發展、以及即將公開上市的沙國主權基金（Public Investment Fund）投資事宜。主管亞非中東事務，大陸外交部副部長張明證實，中沙兩國已就能源、太空發展等多項領域投資案，簽署高達650億美元（約1.99兆台幣）的投資備忘錄。

訪問日本的沙烏地薩勒曼國王（圖左），與日本現任天皇明仁（圖右）見面。（圖/美聯社）

訪問日本的沙國薩勒曼國王（圖左）與首相安倍晉三（圖右）會談。（圖/美聯社）

沙烏地現任國王薩勒曼，是沙國首任國王伊本紹德（Ibn Saud）的第25子，現已高齡81歲。他從1963年起，連續擔任首都利雅得省（Riyadh）省長一職長達48年的時間，直到2011年被前任國王阿卜杜拉（Abdullah of Saudi Arabia）提拔為第二副首相為止。隔年他更因其兄、原王儲納伊夫（Nayef bin Abdul-Aziz Al Saud）去世，接任王儲與副首相的職務，並於2015年1月繼任國王，成為沙烏地第7任國王，但依舊是首任國王伊本紹德的第一代子嗣。薩勒曼上任後大力執行改革，被外界視為一名「既能兼顧沙國傳統風俗，又有創新改革頭腦」的國王。

作為沙烏地最大的消費市場，加上近年來不斷推行「一帶一路」戰略政策的中國大陸，自然不會輕易錯過這次機會。在北京人民大會堂接待遠道而來的沙國國王，習近平表示，「薩勒曼國王的來訪，顯示了中沙兩國外交的穩固，我希望，兩國關係能更進一步發展，並有豐碩的果實產生。」

(中時電子報)