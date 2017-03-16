奧林匹克紋飾大賽 促進兩岸紋繡交流

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近年由於紋繡技術崛起，許多民眾紛紛投入相關產業，本屆國際奧林匹克紋飾藝術大賽於15、16日在台大醫院國際會議廳舉行，期望能透過國際性比賽促進全球紋飾界的文化、技術交流。

受經濟不景氣影響，含金量較高的紋繡產業，兩岸從業民眾也越來越多。紋繡國際大賽台灣代表主席、PNB國際美容文藝學院技術總監陳彥如說：「目前紋繡產業，月收入堪比醫生，因此增加許多民眾投入相關產業。」

針對此次競賽，中華民國美容美髮學會理事長陳漢東表示，希望能透過大會，將台灣紋繡菁英推向國際舞台，也期望能夠過競賽促進兩岸紋飾文化、技術交流。陳彥如強調，若通過競賽就能獲得行業等級證書，此項證書於兩岸皆能夠使用。

對於大陸紋繡產業發展，本次大賽榮譽副主席、大陸亞洲紋飾網執行長吳楷東說：「目前大陸從業人員約數百萬人，紋繡產業也成為新趨勢。」並表示，目前大陸紋繡市場競爭激烈，業者常進修紋繡技術，並利用積極參與競賽，提升知名度。

隨著紋繡師就業人數增加，各國也越來越重視紋繡師，陳彥如說：「紋繡師已經何以往觀念不同，各國也開始重視紋繡師，例如，大陸就每年在3月9日舉辦紋繡師節。」對於未來兩岸是否還會有紋繡交流，吳楷東表示，未來若有機會，希望能帶大陸紋繡團隊與台灣進行技術交流。

(旺報)