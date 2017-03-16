唐綺陽過年放縱胖8公斤 國師難為最怕做這事
星座專家唐立淇上月宣布正式改名為「唐綺陽」，並透露改名主因是希望不復胖、招桃花，結果近日她接受媒體專訪，自爆過年期間放縱至今，竟胖了8公斤，但她樂觀表示姓名老師沒失算，「他說這名字是瘦下來後不再復胖」，唐綺陽放話努力鏟肉，夏季前回到窈窕體態。
據《聯合新聞網》報導，唐綺陽這回改名，不只是藝名更動，連本名也換，連帶導致所有證件都重辦，父母也開始改叫她新名，然而這三個月來她辭去在大陸節目工作，在家休息吃睡，不知不覺體重就上升，她起初以為只胖3公斤，站上體重機後才大驚。
唐綺陽立誓要瘦掉多出的8公斤，經紀人則補充「最少減13公斤才行」，又問唐綺陽做這工作最忌諱的事？她直言最不喜歡被問人生方向，因不想左右選擇，先前接Case時必須做，之後她放棄接案，專心寫運勢書，解釋說：「只把我對星座的想法寫成書，至於該怎麼走？你自己決定。」
(中時電子報)
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