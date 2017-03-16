泰國廚藝大師 辦慈善餐會助家扶

我要評比

大葉大學邀請來的泰國廚藝學院創辦人梁世安舉辦慈善餐會，煮出一桌美味的泰國菜邀婦女團體和大葉校友品嘗，為家扶募款。

彰化大葉大學邀請泰國廚藝學院創辦人梁世安（Willment Leong）到學校進行示範教學，彰化家扶中心正好為員林新館籌募建館經費，在學校觀光餐旅學院的促成下，因此邀請梁世安舉辦慈善餐會。

大葉大學校長歐嘉瑞指出，學校除了提供環境讓學生有接軌國際的機會，公益大葉也是學校重要的辦學方向，而梁世安在各國進行教學時也常會搭配公益活動，因此特別協商提供場地及食材，協助彰化家扶中心舉辦慈善餐會，邀請彰化縣婦女會、員林婦聯會等婦女團體以及學校的傑出校友參與。

彰化家扶中心主任王震光表示，彰化家扶中心的員林兒少館在去年9月正式動土，不過建館基金仍然需要各界協助，他要謝謝學校以及婦女團體的共襄盛舉，幫助弱勢的小朋友。1060316

(中央社)