桃機獲獎 蔡總統：就連天空都非極限
桃園國際機場獲西元2017年世界最佳機場服務人員等獎項，總統蔡英文今天透過社群網站臉書（facebook）發文表示，「就連天空，都不是我們的極限」。
蔡總統說，桃園國際機場是國家大門、台灣門面。今年Skytrax大獎評比中，得到「世界最佳機場服務人員」及「亞洲最佳機場服務人員」殊榮肯定。
蔡總統表示，這是包括桃機同仁、海關、地勤與航警等所有派駐機場工作人員辛苦成果。「感謝大家，把台灣最感心的那一面，呈現給全世界」。
蔡總統說，機場捷運通車後，旅運人數將因優質服務及便利交通更上一層樓，「持續努力，讓桃園機場一步步成為世界頂尖的機場」。1060316
(中央社)
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