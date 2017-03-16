桃機獲獎 蔡總統：就連天空都非極限

我要評比

桃園國際機場獲西元2017年世界最佳機場服務人員等獎項，總統蔡英文今天透過社群網站臉書（facebook）發文表示，「就連天空，都不是我們的極限」。

蔡總統說，桃園國際機場是國家大門、台灣門面。今年Skytrax大獎評比中，得到「世界最佳機場服務人員」及「亞洲最佳機場服務人員」殊榮肯定。

蔡總統表示，這是包括桃機同仁、海關、地勤與航警等所有派駐機場工作人員辛苦成果。「感謝大家，把台灣最感心的那一面，呈現給全世界」。

蔡總統說，機場捷運通車後，旅運人數將因優質服務及便利交通更上一層樓，「持續努力，讓桃園機場一步步成為世界頂尖的機場」。1060316

(中央社)