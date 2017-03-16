污水管未接卻收費 北市府：清查退費

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台北市因早期法令變更，部分住戶有污水管未接管卻被收費情形，引起民怨，北市衛工處今表示，清查約18萬棟，累積退費金額新台幣9000多萬元，目前退費筆數已逐年下降。

台北市污水管接管率冠全台，但仍有住戶沒有接管，北市議員洪健益及謝維洲今天召開記者會，指稱衛工處沒接管還跟住戶收費，有夠荒謬，根本與民爭財。

北市衛工處澄清，依民國71年2月11日發布「台北市衛生下水道使用費收費辦法」規定，在公告區域內的用戶均應繳納使用費，但73年12月21日中央發布實施「下水道法」，規定用戶實際使用下水道才需繳納使用費，才造成少數住戶因法令規定不同，而有未接管卻收費情形。

衛工處指出，已積極進行全面性清查，自98年至105年底止，全市共清查18萬棟，並對污水未接管的住戶進行退費。近十年來，退費金額約9千多萬元，積極處理結果，退費筆數已逐年下降。

衛工處說，假如民眾對自家扣繳污水下水道使用費有疑慮，可以先觀察住家附近道路及後巷，尋找是否有刻著「北污水」的人孔蓋，再配合衛工處全球資訊網頁(www.sso.gov.taipei)，上網進入「使用費收費地區查詢」，利用門牌住址查詢，或電洽衛工處(02)2597-3183轉分機102、103查詢。1060316

(中央社)