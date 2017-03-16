防洗錢 法務部研擬無現金政策

法務部次長陳明堂今天表示，國內現金交易比重偏高，為防範洗錢，擬推動無現金政策，初步構想是大筆交易不可用現金，如不動產、鑽石或名牌包等，但尚在評估中，還沒有具體標的。

行政院洗錢防制辦公室今天正式掛牌，新修正的洗錢防制法將於6月28日正式實施。

法務部上午在行政院會報告「我國防制洗錢策略與未來展望」時指出，許多重要法令亟待通過或納入洗錢防制精神，如國際司法互助法、財團法人法、公司法修正等；在政策方面，因國內現金交易偏多，將參考國際洗錢防制趨勢，研議針對單筆高額現金交易，推動無現金政策。

陳明堂在行政院會後記者會表示，「我國現金交易比重高達70%，明顯高於先進國家的30%到40%」，無現金政策初步構想，將規定大筆交易不可用現金，如不動產、精品、鑽石或名牌包等，但這涉及改變民眾的交易習慣，還在評估是否會造成經濟阻礙，還沒有具體標的，仍需再研議。

另外，新修正的洗錢防制法將擴大金融機構的客戶審查對象，媒體報導，洗防辦公室將參考國際作法，訂出審查對象範圍，包括政務官，及其機要或密友；至於列管時間，在國外為5年到30年，洗防辦公室則不打算設列管年限。

陳明堂表示，這是參考國際規範，高知名度政治人物，或其親戚、上司、下屬借貸時，要有審查機制。因為這些人可能利用社會影響力或知名度，進行洗錢、貪瀆或詐騙行為。至於納入審查的親戚親等、密友或閨密定義，以及審查的時限等，目前還沒確定，將於6月28日一併公佈。

陳明堂說，審查對象會明確規定，並非所有政治人物都會納入審查範圍，而是針對高知名度、可能利用其社會地位進行不當金流交易的危險族群；金融機構若認為其有洗錢疑慮，就須通報調查局，調查局內部也會建立審查機制、層層管制，不會讓調查局或某機關獨大，也不會無限上綱，同時要注意比例原則。

他說，防制洗錢也要重視經濟活絡，不會完全管制，外界不用過度擔憂。1060316

(中央社)