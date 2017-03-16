台北市新屋建案契約 合格率不到3成

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台北市法務局稽查新成屋建案的定型化契約，是否符合規範，今天公布稽查結果，總計24家建商中僅7家合格，合格率29％，法務局表示，不清楚的契約將有更高機率產生交易糾紛。

內政部訂頒「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，促使交易資訊透明、減少交易糾紛，北市政府法務局消保官與地政局等單位，去年1月至12月對24家建商新成屋銷售建案，查核使用的定型化契約。

查核項目包括契約審閱權、買賣標的、買賣價款、付款約定、原設定抵押權之處理、貸款處理一、貸款處理二、交屋、違約之處罰、建物現況確認書；其中不符合規定前三名分別為買賣標的(不合格率63%)、付款約定(不合格率63%)、貸款處理二(不合格率60%)。

北市法務局解釋，「買賣標的」項目違規情節為契約內容未揭示建案使用分區、建物用途、總停車位個數等內容；「付款約定」則為契約文字內容過於簡略，未與應記載內容相符及各期款項支付日期應留空白，待由買賣雙方磋商後確定；「貸款處理二」項目違規情節為未詳列不同選項之貸款撥付方式。

北市法務局指出，已要求業者依限期改善，業者也已於期限內完成改正，限改合格率達100%，同時函請初查不合格建商辦理已簽訂契約之換約或增補事宜，維護消費者權益，民眾如有相關問題或爭議，可撥打「1950」或「1999」轉6169詢問。1060316

(中央社)