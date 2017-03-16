家禽疫苗預算遭刪 藍委：防疫應從源頭做起
立法院經濟委員會今天刪除防檢局的疫苗預算，國民黨立委張麗善今天說，防疫工作是要從源頭做起，加強禽場環境的消毒，從源頭將病種消滅，而不是編預算買疫苗，卻用不到。
立法院經濟委員會今審查農委會106年度總預算，其中防檢局所編列的家禽流行性感冒防疫計畫－緊急防疫疫苗儲備預算，共新台幣2370萬9000元，現場立委多數認為每年編列預算買疫苗，卻備而不用，因此決議刪除2370萬，僅留下9000元，保留該項目。
身為經濟委員會委員的張麗善對此表示，疫苗主要是用於預防，以備不時之需，每年預購疫苗，但預測的病種與實際發生的流感病毒有落差，所以常用不到，因此主張將此筆預算刪除；她解釋，因為疫苗絕對不是最主要的防疫項目，也不是等到事發後做善後工作，而是能回源頭管理。
張麗善表示，防疫工作是要從源頭做起，加強禽場內外環境的消毒，從源頭將病種消滅，若是消毒工作做得好，就可以避免很多狀況的發生，而不是編了預算，卻用不到，浪費人民公帑。1060316
(中央社)
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