涉漢微科內線交易 富喬工業董事長張元賓3百萬交保
台北地檢署偵辦荷商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科涉內線交易案，在約談有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，諭令邱500萬元交保後；本周一再約談前商總理事長張平沼之子、富喬工業及愛地雅2家上櫃公司的董事長張元賓，訊後依涉犯證交法內線交易罪，諭令張300萬元交保。
張妻蘇姵萱日前已獲200萬元交保，據悉，張元賓坦承在併購前，曾向妻子蘇姵萱借帳戶購買漢微科股票，之所以會買是因自己分析研判值得投資，並未涉及內線交易，他也不認識邱慧平及其夫婿許耀仁。
檢方調查，瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，去年拿下荷商艾司摩爾購併股后漢微科、日月光與矽品合組控股公司等兩大委託案，檢方接獲檢舉指邱涉在購併漢微科案重大訊息公布前，透過丈夫、母親等親友人頭內線交易，不法獲利2100萬元，日前訊後依違反證交法諭令邱500萬元，交保並限制出境、出海及住居。
同案被告還包括邱慧平丈夫許耀仁，600萬元交保；曾與名模洪曉蕾傳緋聞的股市聞人「日盛小史」史金生，關鍵時間買進漢微科股票，也被諭令300萬元交保；蘇姵萱200萬元交保；許母羅麗珠、被告彭健豪、林耿民等3人，各100萬元交保；被告謝志強以及所有獲交保被告，均被限制出境、出海及住居。
(中時)
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