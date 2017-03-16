大學個人申請 中興高中新垣結衣只填這裡
大學入學申請第1階段放榜，南投縣指標校園國立中興高中表現不錯，350名畢業生590人次通過，包括國立大學252人次、總通過率約7成。其中王映喬通過清大特殊教育學系，另有4人次通過成大物理、測量及空間資訊學系、地球科學系、歷史學系，師生振奮。
此外，有2人分別通過政大教育學系、歷史學系；30人通過中字輩大學電機、機械、財管等熱門科系，22人通過師大、16人通過教育大學，醫藥相關大學則有15人次。
校長王延煌表示，今年申請6校系全部通過的「六冠王」有阮寶儀等9人，「五冠王」有簡邦丞等23人。
其中簡邦丞從小對歷史有興趣，通過成大及政大歷史學系，他身兼吉他社長，從歷史學到古人精神及做事態度，自認對領導社員頗有助益；還有從歷史中可了解先人對台灣這塊土地的付出、披荊斬棘的過程。
王映喬通過清大特殊教育學系，從小在父親參與慈濟活動感召下，覺得那些弱勢生的故事非常動人，現在還是有去仁愛之家、世界展望會，也會特別繞去喜憨兒之家購買麵包。其在特教學習得知能出社會之後也能在日常生活中幫助周遭更多人。
布農族原住民學生史瑋馨分別通過嘉大獸醫系及農藝系、中山生物醫學、中興農藝，從小就對動物有興趣，且從小爺爺就告知保護動物的重要性，激起她保護動物的熱情，立志朝獸醫邁進。
阿美族原住民學生陳靜怡身高171公分，長相神似日本女星新垣結衣，從小喜歡表演，高一通過凱渥、高二通過伊林模特兒甄選，她只填國立台灣藝術大學戲劇學系單一志願，通過首階段篩選後，將努力朝心儀的名校邁進、期盼未來能在表演藝術領域發光發熱。
最讓人矚目者莫過於同時通過大葉、長榮等4個消防相關校系的林伯諦。家住台中豐原的他說，專注於一項專長有利於就業，未來要積極考取消防技術士等相關證照，或從事消防器材或工程業務。
南投縣濁水溪線主要校園國立竹山高中，今年有106人報名，至少通過1校系的有85人。祕書劉惟中指出，成績頂尖學生都已透過繁星錄取卓越大學，大學申請入學第1階段放榜，並無表現特殊者。
(中時)
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