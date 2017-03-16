60分鐘》孩子別哭 用愛守護成長

4歲女童父母皆因毒入獄 無業阿嬤獨力照料。

殺子輕生5年56兒少亡 社會安全網怎攔截?

同歸於盡？帶著孩子一起走？人倫悲劇社會安全防護網能事前攔截嗎？衛福部統計台灣五年來共發生41件殺子輕生案，56名兒童和青少年因此喪命，剖析悲劇背後原因，婚姻衝突占46%，藥物和酒精等心理衛生問題占29%、經濟壓力占17%，高風險家庭藏在社會角落，最大難題在於怎麼找到這些人？

見女童發展遲緩 機警女警通報高風險家庭

新北市蘆洲分局警員呂欣怡日前發現轄區內一名4歲女童發展遲緩，照顧女童的阿嬤無業又洗腎，發現女童父母皆因毒品案入獄，女警主動通報兒少保護及高風險家庭，新北市社會局長張錦麗強調：「新北市有跨局處整合型中心，有社工、教育局、衛生局共十個局處參與，高風險家庭通報我們占全國四成以上。」

新北市建構社會安全網，社會局長張錦麗盼全國串聯。

社會安全網未普及全國 孩子遷移＝防護破洞？

新北市2013年再推「幸福保衛戰」，把全市2千多家超市當作關懷據點，納入高風險家庭通報網絡，成效良好，但實際檢視這張社會安全防護網，目前僅侷限在新北市，並沒有擴及全國串聯，若孩子離開新北市，安全網等於破洞！新北市社會局長張錦麗表示：「我們做6年，所有資料都給其他縣市，卻沒有任何一個縣市跟進，可能他們沒資源不到位，這非常可惜！」

家防官李修度認為高風險家庭孩童動向，應通報警政單位。

高風險家庭孩子安置後返家 警政竟不知

新北市中和警分局家防官李修度表示：「曾發生高風險家庭孩子又通報被打，我心想他不是被安置嗎？什麼時候回來，我怎麼不知道！」漏洞出在現今僅「高危機家庭」孩子動向會主動通報警政系統，高風險家庭孩子返家，卻只有社工追蹤，沒有警察訪視，很容易再陷入危機，這塊安全網絡的漏洞，得盡速補上。

未來咖啡廳提供青少年學習和圓夢機會。

關懷取代責備 陪伴走偏少年逐夢

法務部矯正署統計，每年超過1500名青少年進入台北少年觀護所收容或勒戒，更生少年關懷協會祕書長江元凱表示：「從觀護所出來的孩子，常先找朋友，可能又因此走偏，我們覺得孩子第一個找的是誰，這件事很重要。」更生少年關懷協會、616少年夢工廠和未來咖啡廳，陪伴少年找方向。被法院判勞動服務的阿凱，天天往「未來咖啡廳」報到，阿凱說：「現在聽到別人給我負面評價，我還滿開心，這樣我才知道哪邊要改進，以前的我不可能接受批評。」

「孩子別哭 用愛守護成長 」完整內容請鎖定3月18日(六)下午1點及3月23日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)