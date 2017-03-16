暖警自掏腰包欲助老翁回家

員警自掏腰包欲協助王翁（右）回新竹。（許素惠翻攝）

住新竹的行動不便王姓老翁南下元長探望朋友，回程時，因身上錢不夠搭車回家，在元長街頭徘徊，元長分駐所所長丁賢仁聽聞，於心不忍，便自掏腰包協助欲王翁坐車返家。但家屬覺得不好意思，委託友人載返。

(中時)