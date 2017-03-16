高市梓官老人日間照顧中心今天啟用
高市第18間日照中心梓官老人日間照顧中心16日啟用，市長陳菊出席揭牌儀式表示，市府運用閒置空間活化辦理梓官日照中心，期待讓市民能就近獲得照護，提升長輩能力以延緩退化，展現出高雄是疼惜老人的城市。
陳菊表示，台灣進入老人化社會，為使老人活得有尊嚴，中央政府提出長照2.0，由政府分擔照顧老人的責任；市府全力配合中央政策，深入培植長照服務，積極拓展長照資源，打造台灣成為愛護老人及弱勢的進步社會。
陳菊感謝財團法人高雄市私立慈聯社會福利基金會受託經營梓官日照中心。她說，日照中心經裝修後空間明亮舒適，可收托30名長輩，提供長輩生活照顧、自立生活訓練、認知維繫訓練及文康休閒社交等服務。在1樓及3樓部分，未來將規劃辦理老少共學、長青共食等多元社區發展，活化社區互動網絡，成為帶動社區營造的據點。
社會局指出，梓官老人日照中心是高雄市第5處活化閒置空間辦理的日照中心，將原老舊的梓官區兒童老人活動中心2樓，加以整修並重新規劃。目前高雄市已有4家多元照顧服務中心、4處家庭托顧、32家居家服務單位、33處日間托老服務、154間長期照顧機構及18家日間照顧中心。
(中時)
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