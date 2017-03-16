警追逮女毒販 北南3百公里追緝7公斤安毒送辦
刑事局中部打擊犯罪中心15日循線在新北市攔截綽號「小燕子」的蔡姓女毒販座車，逮蔡女及張姓司機，再馳往300公里外的高雄緝捕上游毒販劉姓男子，劉男還攜帶1張「記者證」，以為可避大肆搜索風險，沒想到並未奏效，警方共起獲7公斤、市價約150萬元的安非他命及現金43萬元，將3人送辦。
警方追查販毒集團，查出毒品來自在北部相當活躍、綽號「小燕子」的38歲蔡姓女毒販，經4個月長期追查跟監，警方在15日凌晨3時許循線前往新北市土城攔檢蔡女搭乘、張姓司機所駕駛車輛，並在車內搜出2公斤的安非他命及現金43萬元。
警方有所斬獲後，立即馳往300公尺外的高雄左營區，在1家汽車旅館內，逮捕38歲的毒販劉姓男子，起獲5公斤安非他命，警方並在他身上找到1張「軍警法政新聞社」記者證。
劉男指稱，以為出示這張「記者證」，警方就不會對他大肆搜索，可降低被搜出毒品等證據風險。沒想到，劉男的「記者證」並未奏效，還被警方更追出5公斤的安非他命；「小燕子」縱橫毒海販毒牟取暴利，不但在桃園地區名下擁有2間透天厝，還有隨身司機為她開車。
全案警方共追出7公斤安毒，市價高達新台幣150萬元，訊後，將3人依毒品罪嫌移送法辦。
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(中時)
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