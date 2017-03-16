撞車無外傷 但12指腸破裂開刀救命
外觀看來毫髮無傷，卻不代表真的沒事！台中57歲莊姓醉漢，日前車禍後無明顯外傷，基於保險，附近民眾仍將他送醫救治，果然，莊男4小時後突然感覺腹痛難耐、且肚子硬得像鐵板，檢查才發現是十二指腸破裂，緊急開刀救回一命。
亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師黃瑞建指出，莊男與友人聚餐後騎車返家，途中與另部汽車擦撞，他被撞得飛起後摔落田間，到院時因爛醉、神智不清，身體外觀雖無受傷，X光檢查也無骨折，但因他醉到無法表達意思，避免有其他受傷卻未診出的情況，仍留院觀察。
莊男在急診室躺了4小時後，覺得上腹部劇痛，他告訴護士，像是一把火在腹中燒。醫師觸診也發現他腹部硬得像鐵板，立即安排電腦斷層檢查，發現他十二指腸破裂照腹腔氣腹，為避免腹內感染及敗血症，立即施行剖腹探查手術修補。
黃瑞建說，莊男的情況屬「腹部鈍傷」，因無開放性傷口、不易診斷，但當體內器官破裂後，會使空氣與膽汁、胰液等流入腹腔，造成腹膜疼痛、產生腹膜炎，其中，十二指腸又因位於後腹腔，早期症狀不明顯、容易誤診，但若延誤治療可能引發腹膜炎敗血性休克。
黃瑞建強調，包括小孩學騎車、上腹不慎撞到手把等較大外力撞擊，都可能造成十二指腸傷害，莊男幸運的仍留在醫院觀察，才能緊急開刀、救回一命。
(中時)
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