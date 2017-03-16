櫻桃小丸子30週年紀念路跑 分享貼文 路跑名額等你抽
今夏最不可錯過的歡樂賽事！【櫻桃小丸子30週年紀念路跑】，6月10日將移師於豔陽高照的港都舉辦，全程5K不計名次。3月1日已在伊貝特報名網開放報名，年滿五歲即可參加。
主辦單位為讓民眾更能踴躍參與活動，現正於粉絲專頁舉辦【分享貼文即可抽路跑名額】活動。活動期間前往粉絲專頁分享特定貼文，即有機會獲得1個路跑名額與超值紀念品乙份！本次活動正逢畢業季，身為丸粉的您們別再猶豫！快與好朋友們一同參與活動，為彼此創下青春回憶！
作為今夏最受矚目FUN RUN活動。主辦單位為不負丸粉期待，更將紀念品升級，只要報名成功，即可獲得高雄站限定款T恤。不僅設計與台北站不同，連顏色也選擇了更能符合高雄熱力四射的桃紅色！近日許多報名成功的民眾也紛紛詢問高雄限定款T恤是否能額外購買！可見本次限定款T恤魅力非同小可！ 最新活動消息請於臉書搜尋：「櫻桃小丸子30週年紀念路跑」。
※路跑時間：2017年6月10日 星期六
※報名期間：3月1日至3月31日
※報名網站： 伊貝特報名網
※路跑地點：高雄夢時代 時代廣場
※臉書粉絲團：櫻桃小丸子30週年紀念路跑
(中時電子報)
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