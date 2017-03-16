好榜樣 魏明谷表揚536名模範兒童
田中國小應屆畢業生黃冠樺，從小與母親相依為命，並由外公和外婆帶大，她孝順、勇敢 ，功課又都名列前茅，今年她與全縣536名小朋友獲選彰化縣模範兒童接受表揚，縣長魏明谷期許她們一直要當好孩子的榜樣。
彰化縣106年度國民小學模範兒童表揚大會16日在中州科技大學登場，獲獎的536名品學兼優的小朋友來自全縣各國小應屆畢業班，獲選的條件是有認真、勤勉的學習態度與擁有端正良好品格，足以成為其他小朋友的學習典範。
受獎的小朋友，個個都是好榜樣，其中黃冠樺是在逆境中成長的典範，曾經榮獲家扶中心自強兒童、慈濟新芽獎以及2015年總統教育獎 ，她是校內經過鑑定的唯一「資優生」，有著獨立、不輕言放棄的精神，樂觀進取，是同學心目中的標竿。
另外，馬興國小的陳贏鈦，允文允武，成績好、運動競賽的表現也亮眼，更重要的是，具備謙有禮與熱心助人的品德，曾多次擔任學校的禮節小天使和禮節大使，並當選學校自治鄉長。
為了鼓勵得獎的小朋友，表揚典禮結束後，縣府還特別帶著全體模範兒童參訪埔心鄉蘑菇部落觀光工廠、花壇艾馨園及王功蚵藝文化館等，享受輕鬆一日遊。
(中時)
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