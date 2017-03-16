超音波腦神經治療儀 原發性腦部震顫新利器

秀傳醫療體系發表率先引進的超音波腦神經治療儀。對於四肢、身體不自主抖動患者是福音。（吳敏菁攝）

超音波腦神經治療儀設備包括一個頭盔，頭盔內搭載1024組的超音波發射器，藉由核磁共振影像的精確導航，監控腦內組織的溫度及活躍性，搭配著超音波的能量聚焦技術，可針對大腦深部視丘的腹中間核等相關區域進行非侵入式治療。（吳敏菁攝）

秀傳醫療體系發表率先引進的超音波腦神經治療儀。對於四肢、身體不自主抖動患者是福音，今天舉辦發表會。（吳敏菁攝）

65歲以上的人每5人就有1人罹患原發性震顫，是ㄧ種常見的腦部疾病，40歲以上也每20人就有1人。秀傳醫療體系16日在彰濱秀傳紀念醫院發表率先引進的「超音波腦神經治療儀」新儀器，為原發性震顫的病人帶來治療新福音。

今天發表會，許多貴賓蒞臨共襄盛舉，衛生局醫政科長黃敏惠表示，秀傳醫療體系總是為了病患的需要，不惜巨資引進高貴新儀器，是全國民眾的福氣。

彰濱秀傳紀念醫院神經科主任魏誠佑表示，腦部是支配我們身體活動的中樞，主宰對身體的自主控制，一旦發生病變, 就會有機會產生行動上困難，影響生活品質。

彰濱秀傳神經科楊聖功醫師指出原發性震顫是常見的腦部疾病，罹患此疾病的人，會出現不同程度的肢體不自主性抖動，輕者影響我們手部精細的活動，如穿針引線、畫圖、化妝等；重者導致寫字潦草無法辨識, 喝水盛湯吃飯都會嚴重溢出或翻倒等, 本來得心應手的工作與生活，變成了非常困難的挑戰。患者的病症常常隨著年齡增加而越發嚴重。

彰濱秀傳紀念醫院葉永祥院長指出，原發性震顫病人以往只靠少數藥物或腦中置入電極，療效有時不顯著，或有感染、出血等限制。「精準醫療」與「非侵入式治療」是新世代的醫療趨勢，引進超音波腦神經治療儀器，是國內、大中華地區甚至是亞洲區病人的福音。

秀傳紀念醫院神經微創外科主任張維傑說，超音波腦神經治療儀設備包括一個頭盔，頭盔內搭載1024組的超音波發射器，藉由核磁共振影像的精確導航，監控腦內組織的溫度及活躍性，搭配著超音波的能量聚焦技術，可針對大腦深部視丘的腹中間核等相關區域進行非侵入式治療。

張維傑說，這項治療特色在於不需進行開顱手術，亦無放射線照射，患者在治療過程中無須全身麻煩並全程清醒，方便在治療中評估療效，治療後即刻改善顫抖的症狀。

(中時)