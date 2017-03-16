騎車違規左轉害人摔車又逃逸 婦人罪加一項

59歲王姓婦人，前年12月下午騎輕型機車，經向上路突然左轉大英街，致蘇姓機車騎士緊急煞車自摔受傷，王女認為未發生碰撞，逕自加速離去，台中地院審結，依肇事逃逸、傷害罪分別判1年2月、3月徒刑。

判決書指出，王姓婦人前年12月18日下午2時許，騎輕型機車經向上路，突然大左轉大英街，未禮讓直行車，在對向車道蘇姓機車騎士因閃避不及緊急煞車，結果機車向前翻轉180度，蘇男和友人均摔倒，造成臉部多處撕裂傷、牙齒脫落、腹部、雙膝挫傷等傷害。

王婦矢口否認有肇事責任，辯稱當時有打方向燈，並沒有撞到蘇男的機車，她騎過去後蘇男才摔倒，是對方騎太快才會摔倒。

台中地院審理時，法官調閱路口監視器，發現王婦正準備左轉時，見對向一輛休旅車左轉後，即貿然左拐從對向小客車、計程車之間穿越，當時蘇姓騎士騎在計程車右後方，見王婦機車突然從前方竄出，立刻緊急煞車。監視器拍下王婦左轉後，曾停車轉頭查看蘇男方向，但又立即騎機車離去。

法官審酌，王婦貿然左轉，明知有騎士因她所為而受傷，竟未給予適當協助，認定有肇事逃逸行為。依肇事逃逸、傷害罪，分別判1年2月、3月徒刑，傷害罪部分可易科罰金。

(中時)