防宵小覬覦 鹿寮派出所長成立護蒜族防竊群組

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警方啟動防蒜措施。（許素惠翻攝）

警方貼防竊宣導。（許素惠翻攝）

即將進入蒜頭採收期，為防止宵小覬覦，虎尾警分局鹿寮派出所長張添財善用Line通訊軟體，主動邀請轄區蒜農與鹿南鹿北守望相助隊合作共組「鹿寮警護蒜族」，讓防竊更即時。

這項防竊e化措施係針對蒜頭田及倉庫啟動安全維護巡邏勤務，藉由Line群組達成資訊交流防竊及打擊犯罪，以提高農民防竊意識，確保其財產安全。

(中時)