SpaceX運送靜止衛星 火箭不回收
民間太空公司SpaceX在美國佛州甘迺迪太空中心39號發射場，成功完成回音星23號(EchoStar 23)通信衛星的發射。這一枚通信衛星處於地球同步軌道上，因此火箭沒有辦法回收。這是SpaceX首次執行同步軌道的衛星發射，也證明獵鷹9型火箭(Falcon 9)的外太空運載實力。
「太空網」(space.com)報導，本來這起任務原定在於星期二執行，但是受到多雲與強風的天氣阻礙，因此順延到今天升空。這次回音星23號的發射工作是SpaceX的第2次從39A發射場的執行，39A是個傳奇的發射場，進行過了大多數阿波羅登月任務與太空梭的起飛，因此可以容納最巨型的火箭。SpaceX是在2014年向NASA租用20年，對於SpaceX未來要進行的遠距太空任務，包括探月與探訪火星都大有幫助。
同步軌道又稱為靜止軌道，在這個太空域的人造衛星，每24小時繞行地球一圈，與地球自轉速度相同，因此就像停留在同一區域。同步軌道距離地球相當遠，位在離地表 42,164 公里處，而地球直徑為12,742 公里，也就是幾乎是位在3個半地球遠的位置，這也是獵鷹9號火箭難以回收的原因。
GPS衛星、通訊衛星、氣象衛星，都屬於同步軌道衛星。回音星是一家總部位於科羅拉多州的通信衛星公司。而回音星23號將為巴西提供電視廣播服務至少15年。
(中時電子報)
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