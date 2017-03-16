假網交真詐財 基隆警破獲陸配地下匯兌集團

基隆市刑大偵四隊昨天破獲陸配地下匯兌集團，陸配們涉嫌網交詐騙以及非法匯兌工作。（曾百村攝）

基隆市刑大偵四隊昨天破獲陸配地下匯兌集團，起出400多萬現金。（曾百村攝）

用網交詐財做本錢，再轉往地下匯兌再賺一筆！基隆市刑大偵四隊昨天破獲一起陸配網交詐財、並從事地下匯兌的案件，主嫌聘請陸配一方面利用網交詐財，另方面也請陸配操作地下匯兌工作「一魚雙吃」，昨天警方破門而入，當場查扣400多萬現金，當場將陸配逮捕。

基隆市一名男子報案，指自己遭詐騙170萬，基隆刑大偵四隊追蹤到台北市中山區的一處地下匯兌集團，並逮捕兩名車手，兩名在押的車手供稱，他們是被陳姓主嫌所聘請，前往提領由陸配所詐騙的金錢，並從他們身上得知，陸配不僅利用網交詐騙，還兼做地下匯兌工作，警方得知暗中佈線，昨天見時機成熟，昨天前往北市將陳姓主嫌及陸配們逮捕。

警方當場發現，在地下匯兌的辦公室內，起出包括台幣、日幣及英鎊等現鈔，換算折合台幣約400多萬元，而查扣的數十個帳戶之中，每個帳戶一年來都流通高達上億元資金，警方研判，帳戶除了吸收由陸配詐騙的金額外，同時也幫助某些非法單位洗錢，目前正循線追查當中。

陸配到案後僅表示「以為只是幫助人家換換錢，不會犯什麼法」，但是對於網交詐騙一事，卻是堅決否認涉案。訊後警方依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌，將陳姓主嫌以及3位陸配移送基隆地檢署偵辦。

其中陳姓首腦不僅從事地下匯兌賺錢，還聘請一批聲音甜美的陸配從事網交詐騙，讓陸配先行詐騙款項，再用詐騙金來當作地下匯兌的「母錢」大做無本生意，昨天市刑大將三名陸配依銀行法、洗錢防制法等罪將三人移送法辦。

(中時)