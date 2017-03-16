謝淑薇里約奧運退賽 監院糾正體育署
台灣「網球一姐」謝淑薇去年因質疑教練選拔標準不公而退出里約奧運，監察院今天通過糾正教育部體育署，認為體育署未督促國訓中心專案培訓，告知選手權益也未公開透明，有重大瑕疵。
監委指出，體育署設置競技組，負有審議全國性各單項運動協會所屬參加國際性運動賽會選手培訓計畫及教練、選手名單的任務，但對於中華網協遲至去年3月16日，始由國訓中心同意備查「里約奧運選手培訓參賽實施計畫、代表隊教練及選手遴選辦法」，且於去年5月27日以電子郵件方式通知各選手，不僅未能履行核定程序，亦未督促國家運動訓練中心專案辦理培訓措施。
監委認為，這事關教練及選手權益事項的告知義務，卻未盡公開透明，顯有重大瑕疵，肇致謝淑薇質疑教練選拔標準不公而退賽，影響國家代表隊的整體備戰規劃及團隊士氣，教育部難辭督考不當之咎。
(中時電子報)
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