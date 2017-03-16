水利設施佔據路寬 議員會勘消滅奪命路口

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水利會於十字路口設置攔污井，市議員吳敏濟量測設施高出地面22公分。（王文吉攝）

相關單位前往奪命路口會勘，一致認為攔污井嚴重影響行車安全。（王文吉攝）

水利會攔污井佔據路寬，十字路口轉彎危機四伏。（王文吉攝）

水利設施設置不當，奪命路障頻釀車禍！台中農田水利會於大甲區甲安重劃區一處十字路口設置灌溉水路攔污井，因設施高出路面，導致轉彎處車道縮減，經常發生車禍，台中市議員吳敏濟上午邀集相關單位前往會勘，共商解決之道。

吳敏濟上午邀集市府水利局總工程司連昭榮、水利會大甲工作站站長陳明進、德化里長徐文彬、數十位農民及建設局官員到現場會勘。

吳敏濟指出，大甲區東西八路與南北四路路口因土地重劃後，水利會在路口施作灌溉溝，做為灌溉水路攔汙井，因設施高出地面22公分又無加蓋，原本單向路寬3米，扣除井寬1.3米，車道只剩1.5米左右。

吳敏濟說，行經該路段的直行車須橫跨對向車道，尤其南北四路要轉到東西八路時幾乎占用對向車道，經常發生車禍，尤其外地人不熟路況，還會把機車或汽車開進攔污井，造成人員受傷或車輛損毀。

當地居民陳英士表示，經常看到車輛在這個路口對撞，水利會只會跟農民收水租，不會為農民做事，奪命路口始終都沒解決。交通局官員會勘後表示，此井影響行車安全，亟待改善。

吳敏濟嚴詞批評水利會不負責任，經協調交換意見後，水利會才同意由市府水利局出經費，將攔汙泥井往北側移動，淨空十字路口，預計2個月內完成。

(中時)