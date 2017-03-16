安以軒排斥富豪 CEO老公捨鑽戒改用…求婚
安以軒昨日宣布閃嫁百億CEO男友陳榮煉，還被密友爆料因為她不愛富豪，讓陳榮煉苦追她1年半才擄獲芳心。正因為知道安以軒不愛炫富，陳榮煉求婚時也投其所好，乾脆不用鑽石求婚，成功讓安以軒點頭嫁了。
家境富裕的安以軒，認為有錢人花心又愛接近女星，讓她對有錢人很感冒，也數次打槍陳榮煉的追求。不過烈女怕纏郎，陳榮煉一路從紐約追到巴黎、橫店追到台灣，加上對已故摯友安鈞璨後事細心安排，終於打動安以軒芳心，在昨日互許終身。
陳榮煉深知安以軒不愛炫富，據聯合報報導，他求婚時也投其所好，不用超大顆鑽戒求婚，而是委託珠寶設計師Cindy Chao幫忙用飲料包裝紙做成婚戒，前往安以軒工作地點驚喜求婚，讓安以軒感動點頭嫁。
(中時電子報)
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