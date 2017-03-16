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泰晤士報亞洲大學排名 星大榜首 台大僅24名

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台大
最新的亞洲地區大學排名，台大僅取得24名的成績。（達志影像/Shutterstock）

知名的泰晤士報高等教育排名（Times Higher Education），日前公佈最新的亞洲地區大學排行榜，今年榜首由新加坡國立大學（National University of Singapore）奪得，前十名學校中包含陸、港、日、韓等地名校，而台灣的部份，最高名次是台灣大學的24名，比去年第15名大幅下滑9個名次。除了台大以外，進入百名內的台灣大學包含：新竹清大（33）、新竹交大（39）、台科大（41）、成大（49）、中國醫藥大學（67）、台師大（88）、台北醫學大學（91）和國立中山大學（99）。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，被視為國際大學評鑑指標之一，著名的泰晤士報高等教育排名最新公告2017年亞洲區大學排名，新加坡國立大學再次連莊榜首的位子，大陸的北大與清華則分別佔據榜眼與探花的名次，而台灣呢？台大今年僅排在第24名，比去年度的15名、大幅下滑9個名次之多。前十名的學校中，韓國以3間為最大宗，其他包含新加坡2間、大陸2間、、香港2間和日本1間。而相較之下，台灣的大學院校僅有9間進入百大排名之內。

泰晤士報高等教育排名
泰晤士報高等教育排名公佈最新亞洲地區大學排名，台大僅排在第24名。（圖/ Times Higher Education官網）

新加坡國立大學
新加坡國立大學是今年度泰晤士報大學排名中，亞洲區榜首。圖為商學院院館。（達志影像/Shutterstock）

其中排入百名之內的台灣各大學院校，今年名次多有下滑的趨勢，更有不少學校跌出百大之外，包含去年名列亞洲區70名的陽明大學與第94名的中央大學，但國立清華大學與臺北醫學大學兩校卻是逆勢成長，北醫更是從111-120名區域躍升入第91名。但外媒也分析，相較於歐美傳統名校，亞洲的名校在排名上仍趨於弱勢，榜首的新加坡國大，全球排名僅為24名；第十名的韓國浦項工科大學（Pohang University of Science and Technology），甚至無法排入全球百大之列。

亞洲地區十大學校名單：

一、新加坡國立大學

二、大陸北京大學

三、大陸清華大學

四、新加坡南洋理工大學

五、香港大學

六、香港科技大學

七、日本東京大學

八、韓國科學技術院（KAIST）

九、韓國首爾大學

十、韓國浦項工科大學

(中時電子報)

文章來源：Singapore holds off competition from China to scoop Asia's top university title

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關鍵字：亞洲大學排名台大新加坡國立大學泰晤士報
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