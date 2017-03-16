泰晤士報亞洲大學排名 星大榜首 台大僅24名
知名的泰晤士報高等教育排名（Times Higher Education），日前公佈最新的亞洲地區大學排行榜，今年榜首由新加坡國立大學（National University of Singapore）奪得，前十名學校中包含陸、港、日、韓等地名校，而台灣的部份，最高名次是台灣大學的24名，比去年第15名大幅下滑9個名次。除了台大以外，進入百名內的台灣大學包含：新竹清大（33）、新竹交大（39）、台科大（41）、成大（49）、中國醫藥大學（67）、台師大（88）、台北醫學大學（91）和國立中山大學（99）。
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，被視為國際大學評鑑指標之一，著名的泰晤士報高等教育排名最新公告2017年亞洲區大學排名，新加坡國立大學再次連莊榜首的位子，大陸的北大與清華則分別佔據榜眼與探花的名次，而台灣呢？台大今年僅排在第24名，比去年度的15名、大幅下滑9個名次之多。前十名的學校中，韓國以3間為最大宗，其他包含新加坡2間、大陸2間、、香港2間和日本1間。而相較之下，台灣的大學院校僅有9間進入百大排名之內。
其中排入百名之內的台灣各大學院校，今年名次多有下滑的趨勢，更有不少學校跌出百大之外，包含去年名列亞洲區70名的陽明大學與第94名的中央大學，但國立清華大學與臺北醫學大學兩校卻是逆勢成長，北醫更是從111-120名區域躍升入第91名。但外媒也分析，相較於歐美傳統名校，亞洲的名校在排名上仍趨於弱勢，榜首的新加坡國大，全球排名僅為24名；第十名的韓國浦項工科大學（Pohang University of Science and Technology），甚至無法排入全球百大之列。
亞洲地區十大學校名單：
一、新加坡國立大學
二、大陸北京大學
三、大陸清華大學
四、新加坡南洋理工大學
五、香港大學
六、香港科技大學
七、日本東京大學
八、韓國科學技術院（KAIST）
九、韓國首爾大學
十、韓國浦項工科大學
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範