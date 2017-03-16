MP回不去了？爆凱開燒百萬另組男團
夯團MP魔幻力量2009年出道，先前卻接連爆出嘎嘎、阿翔退團事件，使團員從原先6人已剩4人，快3年沒新作品的他們，去年底DJ鼓鼓搶先單飛推出專輯，近日團長凱開也確定揪外部歌手、舞者，自掏腰包百萬另組新團，讓人好奇MP魔幻力量未來動向。
凱開今宣布另組團體「胡鬧一番」，為了找新合作夥伴，他在網上看到Raymond因翻唱《帥到分手》，創下一周內近20萬點閱，讓凱開「帥到想聯手」，之後又經過對方牽線，認識愛唱歌又會跳舞的YuYu，三人通宵在茶店長談，凱開、Raymond一見面還發現戴著同款手錶，讓眾人覺得是緣分，一拍即合，決定組團。
據《聯合新聞網》報導，凱開這次出片一手包，砸老本花了超過百萬，問和老東家相信音樂合約狀態？他表示雙方目前是合作關係，獨立出新作品也獲得公司支持，要他努力闖一闖。「胡鬧一番WhoKnowS」3/16將在KKBOX推出首支數位單曲《趴下》，MV將於3/22於胡鬧一番WhoKnowS的官方YouTube頻道首播。
(中時電子報)
關鍵字：MP魔幻力量
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