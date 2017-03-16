吊車攀降攻堅 刑事局南打查獲電信詐騙機房

刑事局南部打擊犯罪中心15日台南查獲電信詐騙機房，高巿警保大特勤中隊支援攀降破窗攻堅。（曹明正翻攝）

刑事局南部打擊犯罪中心會同高巿警保大特勤中隊，15日在台南破窗攻堅逮捕8詐騙集團成員。（曹明正翻攝）

刑事局南部打擊犯罪中心會同高巿警保大特勤中隊，15日在台南破窗攻堅逮捕8詐騙集團成員。（曹明正翻攝）

刑事局南部打擊犯罪中心15日在台南查獲電信詐騙機房，對方還準備好鹽酸墨水與碎紙機等，準備用來滅證。（曹明正翻攝）

趙姓男子在台南組電信詐騙機房，專向大陸民眾行騙，警方蒐證3個月，15日出動60名警力，以吊車吊載特警執行攀降與破窗攻堅，逮捕趙男、葉姓女友等嫌犯共8人，對方還準備好鹽酸、碎紙機等要滅證，粗估已得手40萬人民幣。

刑事局南部打擊犯罪中心利用犯罪大數據資料，過濾出36歲趙姓男子曾於前年多次出入境日本、美國，疑從事詐欺，去年回台後在南台灣開班授課，曾任車手的他，後來還乾脆升格自組詐欺機房，今年2月起招募7名成員加入。

警方蒐證3個月，鎖定機房位於南市東區裕敬五街4樓半豪宅，本想直接攀降，但因部分磚瓦會割斷繩索，最後決定請來吊車，以吊籠將支援的高巿警保大特勤中隊送上4樓，另一組仍以攀降執行任務，於15日上午10時半破窗攻堅。

趙男等6男2女工作時見到全付武裝的特警突然現身，嚇得連跑都不敢跑，就被警方喝令趴下不准動。警方進屋搜索，發現對方不僅在巷口裝設監視器監控外面風吹草動，還準備好鹽酸墨水與碎紙機，以備滅證時使用。

警方調查，趙男在機房架設自動撥號系統，對大陸地區民眾群發簡訊，內容均為收話人有郵件尚未領取，要求按回撥鍵查詢。只要一按回撥，電話就轉接回機房，第一線接話員即接手告知「個資被盜、遭冒辦信用卡」。

大陸民眾如未警覺，即被假冒公安的詐騙集團誆稱要製作報案筆錄並確認對方帳戶餘額，並假冒金融監管局主任，要求提交金錢到指定帳戶接受調查，粗估從今年2月起，已經得手40餘萬元人民幣，趙男等8人依詐欺罪移送南檢。

(中時)