以剪刀偷竊小貨車　慣竊辯稱幫朋友搬家

余姓慣犯辯稱為幫朋友搬家，連續偷竊自小客車代步。（黎薇翻攝）

苗栗縣竹南警分局竹南派出所2月連續發生2起自小貨車失竊，警方調查發現2件竊案手法雷同，推測是同一人連續犯案，循線帶回余姓慣竊，他辯偷取自小客貨車是為了幫朋友搬家，搬家後便將自小客貨車丟棄，警方偵訊後將余嫌以竊盜罪嫌送苗栗法檢署。

竹南派出所2月下旬連續受理2件自小客貨車失竊案，警方調閱附近監視器畫面著手緝凶，發覺竊案的偷車賊特徵一樣，員警認出竊賊是曾因竊盜案抓過的余姓男子。

余嫌到案坦承偷竊，指出他趁夜深人靜竊取前老闆自小貨車，隔天早上將把自小貨車開回偷車現場附近停放，隔天下午又如法炮製，偷走另一名被害人自小貨車，用完後任意棄置，辯稱是為了幫朋友搬家，才持剪刀去偷竊小貨車。

竹南警方呼籲車主可加裝防盜設備，防止汽機車遭竊，汽機車內不要放置貴重物品，避免遭宵小覬覦。

(中時)