網球》費納第36度碰頭！費德勒直落二勝出

費德勒跟納達爾上演第36次的「費納對決」。(美聯社)

印地安泉名人賽還沒未到冠軍戰，「費爸」費德勒(Roger Federer)跟「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)就先於第四輪上演吸睛的頂尖對決，但沒想到這場比賽，並未如預期上演激烈交戰，而是狀況奇佳的費爸一路壓著蠻牛打，僅花68分鐘就以直落二勝出，取得八強門票，同時也是他生涯首度對戰蠻牛三連勝。

在兩人於今年的澳網冠軍戰，重現如過往的超凡身手後，這場第36度的交手更是引人注目；未料，或許是滿腦子都想著怎麼打贏對方，兩人開賽前竟不約而同走向對方挑的場地，直到裁判提醒後，才帶著尷尬的笑容走回彼此的場地。

不過這個小插曲，並未影響費爸的狀態，他這場比賽氣勢如虹，很快就靠兩度破發取得4比1領先，接著再穩穩保住發球局，以6比2勝出。第二盤費爸更是不給蠻牛任何機會，在完全沒被逼出破發點，眼看以3比5落後，退無可退的蠻牛卻遭逼出兩個破發點，最後費爸把握優勢，以6比3收下比賽勝利。

「這三場勝利感覺很棒！」費爸認為這場比賽，他不錯的發球手感，以及持續保持侵略性的打法，是能奪勝的關鍵；蠻牛也相當讚賞費爸的發球，「他的發球很棒，那是他的優勢。當他對發球很有信心時，就能打得更輕鬆。」費爸下場的對手，將是撂倒喬柯維奇(Novak Djokovic)的「壞小子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)。

(中時電子報)