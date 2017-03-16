采風樂坊《七太郎與狂狂妹》 4／15宜蘭上演

《七太郎與狂狂妹~奇幻國樂世界》兒童音樂劇，將傳統絲竹樂的節奏聲響以「七」、「太」、「狂」等狀聲詞表現，同時與現場觀眾互動。（簡榮輝攝）

采風樂坊《七太郎與狂狂妹~奇幻國樂世界》將於4月15日下午在宜蘭演藝廳登場。（簡榮輝攝）

采風樂坊《七太郎與狂狂妹~奇幻國樂世界》將於4月15日下午在宜蘭演藝廳登場。（簡榮輝攝）

采風樂坊將於4月15日下午在宜蘭演藝廳上演《七太郎與狂狂妹~奇幻國樂世界》兒童音樂劇，將傳統絲竹樂的節奏聲響以「七」、「太」、「狂」等狀聲詞表現，同時與現場觀眾互動，希望帶領兒童認識傳統絲竹樂的文化內涵，而非只是一昧學習西方音樂，而忘了身旁的本土音樂文化，今(16日)公開邀請大家前來欣賞。

「不只西方有音樂文化，本土傳統樂器也有深厚文化內涵。」采風樂坊團長黃正銘表示，大家都知道巴哈、莫札特等西方音樂家，也多半知道各西方樂器的名稱，反而對本土樂器感到相當陌生，因此，開創東方樂器音樂劇來推廣絲竹樂，以「七」、「太」、「狂」這3個狀聲詞來表現絲竹樂常出現的打擊節奏，並取名《七太郎與狂狂妹》。

黃正銘說，《七太郎與狂狂妹》早在2003年即製作，今年重新詮釋，描述在奇幻國樂世界中，音樂精靈為了誰是最優秀一事爭吵的故事，表演過程中，台上演員會與現場觀眾進行密切互動，並且以融入生活的逗趣方式，引領兒童了解音樂不是只有獨奏，團結共鳴才能有更好演出。

采風樂坊《七太郎與狂狂妹~奇幻國樂世界》兒童音樂劇將於4月15日下午2時30分在宜蘭演藝廳開演，採購票入場方式，有興趣民眾可洽采風樂坊(02)25024960、(02)25628762，或兩廳院售票系統，也可詢問宜蘭演藝廳(03)9369115#120，團體票10張以上享7折優惠。

(中時)