北京地鐵12號線開工 2021完工
北京市住建委發佈通告稱，北京地鐵12號線全面開工，全長29.3KM，共設21座車站，其中換乘站15座。 與去年6月份首次環評公示的車站相比，12號線新增北崗子站，將可彌補北三環的交通缺口。
綜合陸媒報導， 2016年6月，地鐵12號線環評公示顯示，共設站20座，其中，換乘車站共14座。 3月16日，12號線最新線路示意圖公佈。 新出爐的線路西起四季青橋南，東至東壩北區，沿西四環、遠大路、北三環、機場高速、芳園西路、萬紅路及規劃東壩大街佈置，將填補北三環軌道交通空白，串起海澱、西城、東城和朝陽四個城區。
與上一個線路走向版本相比，12號線新增北崗子站，將可換成2020年開通的平谷線。 據悉，12號線最高設計時速為80公里，有望在2021年建成通車。
(旺報)
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