評論─台灣選手還會贏LPGA冠軍嗎？

已4年未奪冠的曾雅妮，仍被期望是LPGA下一位台灣選手冠軍。(資料照 陳怡誠攝)

打完澳洲、泰國與新加坡海外賽事，休兵1周的LPGA本周起回到美國本土，16日晚上進行創建者盃高球賽，來自各國的女將將全部投入戰局，全力搶冠。

前3戰，澳洲公開賽不是每位選手都有意願參賽，本田泰國賽與新加坡匯豐錦標賽屬邀請賽，參加資格僅限去年獎金榜前60(推薦外卡除外)，而創建者盃只要具全卡資格(或參賽順位較高半卡)，都可以參賽，所以說，LPGA各國女將從這場比賽開始「傾巢而出」。

今年加入LPGA的新人錢佩芸，是國人期望奪冠的新希望。(資料照 TLPGA提供)

台灣女將這場比賽有龔怡萍、曾雅妮、徐薇淩、李旻、程思嘉，與去年在次巡Symetra取得今年參賽權的錢佩芸6人參賽，等於全卡、半卡資格球員都上陣。

可是，台灣選手自從早期的涂阿玉、鄭美琦，以及後來的龔怡萍、曾雅妮之後，還有機會再贏LPGA冠軍嗎？這才是國人關心的重點。

惟答案大家心裡有數，台灣女將有進步，惟近年不像其他國家，不斷冒出具奪冠實力的新生代高手，想看台灣選手再奪LPGA冠軍，恐怕還要等一等。

去年是LPGA新人出頭天的1年，多位20歲左右女將泰國女將莉雅一口氣奪5冠，加拿大韓德森、韓國田仁智與張荷娜各得2冠，這些人如今已是世界排名前10大高手；今年又有韓巡「獎金后」21歲朴城炫加入，加上前球后朴仁妃受傷休養半年後，就在復出的第2戰匯豐錦標賽封后，可以預見，LPGA奪冠難度愈難愈高，沒有兩把刷子，奪冠成了天方夜譚。

台灣女將去年5位選手4位全卡，1位程思嘉半卡，5人全年下來共獲得4場前10，結果全由龔怡萍1人包辦，今年多了1個錢佩芸，但包括贏得LPGA15冠的曾雅妮在內，面對大敵當前，眼前目標只求今年成績比去年進步，俟實力提昇後，再上看下個目標─冠軍，至於何時才能再看到台灣選手贏冠軍？真的沒人料的準。

曾雅妮曾連續109周位居世界第1，這對台灣現今選手來源有限來說，可說是「奇蹟」，但奇蹟不可能常有，想要培養下1個曾雅妮的根本之道，還是在紮根與有系統、有效率的訓練機制，這個環境如果改變，可能5年、10年，台灣選手都不會再贏LPGA冠軍。

台灣選手最近一次LPGA冠軍是曾雅妮2012年3月起亞菁英賽，冠軍荒已長達4年之久。

(中時電子報)