驚！最新統計：9成瘜肉患者超時工作

台灣癌症基金會統計發現，9成瘜肉患者超時工作。（倪浩倫攝）

大腸癌連8年居我國10大癌症發生率之首，平均不到35分鐘便有1人罹癌。根據最新統計，軟體工程師、行銷企畫、公務員、醫護人員和營建人員，是大腸瘜肉好發的五大職業，「超過9成發現者超時工作」；醫師表示，該五種職業容易作息不正常、少運動、飲食重鹹少蔬果，是易長瘜肉的主因。

根據台灣癌症基金會今公布最新統計，調查全台2550名25~59歲上班族「大腸瘜肉問題與生活習慣調查」發現，有147人發現有大腸瘜肉，當中超過9成民眾，每周工時超過法定的40小時，94％每天睡不到8小時，47％有吃消夜、愛吃油炸類食物的習慣。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院副院長賴基銘指出，統計顯示，民眾若經糞便潛血呈陽性者，有25~40％會遭大腸鏡檢查出瘜肉；他補充，瘜肉有分二種，一為前總統李登輝曾患過的良性「增生性瘜肉」，只要割除就沒事，二為惡性的「腺瘤」，若為低惡性，割除後每2~3年追蹤即可，若為高惡性，置之不理可能1~2年便惡化成大腸癌。

根據近十年統計，國人在50~59歲發生腸癌的數字「攀升84％」，從1690人飆至3117人；賴基銘強調，從異常病變到癌症，通常需要10~15年時間，一旦回推，代表35歲是產生瘜肉的高峰，民眾不可不慎。

據國際癌症研究總署統計，每天吃100公克、約一個手掌大小的紅肉，會增加17%罹患大腸癌風險。林口長庚臨床毒物科主任顏宗海提醒，紅肉每日攝取應以70公克、每周500公克為上限。台灣癌症基金會營養師鄭欣宜建議，民眾也應主動篩

(中時)