《時來運轉》運彩報報 之 紐約內戰 豪小子大戰前東家
林書豪近期表現可圈可點，傷癒後接近四成五的命中率手感維持極佳，絲毫沒有一般傷後復出生澀之態，他的歸隊即時帶給低迷的籃網生氣與活力，連外國媒體都稱讚林書豪回來讓籃網進攻改善了！林書豪對於籃網進攻端的助益除了場均13.8分的穩定得分之外，他的組織能力與節奏掌控讓籃網每波攻擊更為成熟。
本周五(3/17)上午07:30林書豪將帶領籃網前往麥迪遜花園廣場踢館前東家尼克，兩隊本季已交手三次，豪哥缺陣的前兩次對戰籃網分別以14分以及5分之差落敗，第三次碰頭即本周一，豪小子用13分5助攻4籃板1抄截的全能表現幫助籃網扳回一城。明日再次上演紐約內戰，預測比賽如下，供喜歡運彩的玩家參考。
兩隊上回交手籃網取勝主要因為整體投籃命中率接近五成，再加上尼克背靠背出賽球員體能下滑，論整體實力尼克還是稍占上風，不讓分玩法尼克賠率稍低但較為穩當，是串關的好選擇。兩隊三次交手兩次分差落在十分之內，實力差距不大，看好籃網受讓過盤，喜歡以小搏大的朋友也可以參考勝分差尼克6-10的選項。大小分玩法的部分，近期尼克命中率低迷、得分效率不彰，近十場比賽有八場都打出小分賽果，本役主推主隊小分以及整場小分。
(中時電子報)
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