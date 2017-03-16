司改國是會議 獄政改革作成六決議
司改國是會議第五組第二次會議今在廉政署召開，會後作成六點決議，包含檢討刑事政策，降低收容人數、成立外部監所訪查委員會，定期訪視監獄、監所人員專業化，例如考試及任用改革、建立符合基本生活需求的矯正環境、監所措施不得剝奪人性尊嚴、各監所醫療提供應均衡。
召集人梁永煌會後表示，3月9日委員視察宜蘭監獄，令人震驚的是，在監的2500人犯再犯率竟高達83.9%，顯示監所矯正、教化等於零，這對宣稱以人權立國的台灣，監所剝奪受刑人的基本人權、尊嚴、生活需求，極為諷刺，應找出方法，讓監所教化功能往上提升。
與會司改成員、曾涉殺人案的前律師劉北元，在會中表示，在監受刑人牙痛，要排四天才看得到醫師，另肚痛要排三天才能看診，但肚痛好了，也不能不去看診，藥拿了就要吃，不然下次看不到。
梁永煌說，監所限制受刑人的自由，但不能剝奪受刑人人權尊嚴，以及基本生活需求，這樣受刑人會檢討反省嗎？他認為，對受刑人要加強矯正，但監所符合國際人權標準也很重要。
梁永煌說，先前發生英商林克穎酒駕撞死送報生案例，林克穎被判刑4年潛逃，卻向英國法院表示台灣的監獄不符合國際標準，不人道，結果其論點獲得英國法院批准，而無法將林克穎引渡回台受刑；此案例顯示，在國際標準上，台灣的監獄環境非常落後。
此外，他說，管理員與受刑人比例，台灣是1比13人，遠超過新加坡的1比8.3人、美國1比4.3人、韓國1比4.7人，監所管理人力也應擴充。
(中時)
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