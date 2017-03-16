實驗中學蔡霖東 台大五冠王

新竹實驗中學蔡霖東（中）在申請入學首階段通過台大五科系。（資料照片/郭芝函攝）

大學申請入學第一階段放榜，新竹實驗中學蔡霖東申請台大財務金融等5系全上，成名符其實台大五冠王。

蔡霖東就讀實驗中學科學班，不僅書念得好，更是熱音社貝斯手，常與社團到東門圓環表演，這次申請通過台大政治學系國際關係組、台大財務金融系、法律系法學組、司法組、財經法學組、清大計量財務金融系。

蔡霖東父親在化工公司上班，對兒子念書很放心，不過以黑馬之姿崛起的蔡霖東坦言，平常因為要做專題，念高二期間其實有點混，在學測前150天加緊衝刺，也沒去補習班，靠擬定詳細讀書計畫補強，也在清大修大一微積分，未來想念香港大學經濟系及台大法律系。

(中時)