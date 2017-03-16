台灣味夯！日超商珍奶鳳梨酥巧克力 網友激讚
台灣小吃聞名全球，鳳梨酥、珍奶是不少觀光客來台必體驗的美食，繼先前日本711與泡麵大廠日清聯手，推出「台灣麵線」口味泡麵，此次日商「TIROL-CHOCO」推出「台灣甜品」巧克力，在日本頗受好評，經常售罄。
日商「TIROL-CHOCO」將台灣美食風味與巧克力結合，推出「台灣甜品」巧克力，在色彩斑斕的包裝內共有7塊巧克力，珍珠奶茶口味3塊、鳳梨酥口味4塊，其中珍珠奶茶外層的紅茶巧克力中，包有仿珍珠模樣的軟糖，吃起來濃郁又有嚼勁；鳳梨酥口味內餡以鳳梨乾和餅乾脆片結合，搭上巧克力，滋味酸甜不膩口。
「台灣甜品」巧克力推出後，在日本受到熱烈歡迎，不少網友在推特喊「好吃」。據了解，台灣甜品巧克力一包7顆售價不含稅為100日元（約新台幣27元）。
(中時電子報)
文章來源：イベントチェッカー
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