別口渴才喝! 正確喝水8個小常識

正確補充水分的8個小常識。（康健雜誌提供）

大多數人認為，每天喝8杯水（2000cc）有益健康。 但近幾年，國外有些報導提出不同意見。有專家指出，不一定每天必須喝足8杯水，喝太多水也會為身體帶來麻煩。

一向反對每天要喝足8杯水的台大食品科技研究所教授江文章認為，喝水和攝取熱量一樣，「需要多少，就補充多少，」他更直指，目前根本沒有科學證據可以說，多喝水就能多排毒。而且，水喝太多，有電解質不平衡（鈉、鉀離子大量流失）、水溶性維生素（如B群及C）容易流失等問題。

但是也不能等到口乾才補充水份，因為這時體內可能已經嚴重缺水！還有這八個小常識，你一定要知道：

1.睡前喝水，可預防心肌梗塞或中風

人是水做的，人的血液中有七成是水分，身體缺水時，血液就會變得濃縮、黏稠、影響血流，身體就必須提高血壓、縮小血管。

睡覺時，身體依然會因呼吸、排汗等排出水分，這7～8小時中卻無法適時喝水。哈佛大學的研究曾發現，早上6～9點是最常引發心肌梗塞、栓塞型中風的時刻。

不過，為了避免有些人半夜起床上廁所會影響睡眠，或老人家可能有跌倒的風險，所以除了腎結石的人外，只要睡前1～2小時有喝水，並且早上起床時立刻喝水，也可達到預防血管阻塞的效果。

2.一起床就喝水，改善便秘

早上喝一杯水有助腸胃蠕動，改善便秘，若前一晚先把水擺在床頭，一坐起床立刻喝下去，效果加倍。常溫冷水比溫開水更能刺激腸子蠕動，但勿低於常溫，太冷的水反而會抑制腸子蠕動。

3.運動前先喝水，表現更亮眼

因為運動的目的是訓練肌肉並增加血液循環，當血液中水分充足，運動時血液流動才會更順暢，供應肌肉與細胞充足的氧氣與養分，讓運動表現更好，不易疲累。

4.喝酒時，也要多喝水

喝下啤酒時感到清涼暢快，別以為是在補充水份。酒精含有利尿的成分，喝酒後跑廁所，排出的都比喝下去的多，因為酒精成分已經悄悄地把你身體其他地方的水分帶走了。而且酒精會使血管擴張，體溫上升，也容易造成大腦跟身體缺水。

5.焦躁疲憊時，喝杯水立即頭腦清醒

劉桂蘭中醫診所中醫師樂英如說，水具有穩定、滋潤、降火的功能。只要缺水，就會有燥與熱的表現。除了口渴，舌頭或嘴唇太鮮紅、乾燥、手心與腳掌發熱、乾咳、便秘等情況，都可能是身體缺水的表現。此外，眼睛或皮膚乾澀，也需要多補充水分。

突然感到沒來由的疲累、情緒焦慮、暴躁、或者大腦沈重且注意力無法集中時，也可能是缺水的表現，試著喝一杯水來恢復活力。老人家改變姿勢而產生姿勢性低血壓的暈眩時，也可能是缺水造成血液量不足所引起。

6.天黑後才煮開水，水質最佳

新光醫院腎臟科醫師江守山建議，最好晚上燒開水，水質會最佳，因為水管一整天已經被大量用水清洗乾淨了。早上起來若立刻燒開水，水質最不好，因為水管靜置一個晚上後，容易沈積各種髒物、雜質。

7.大口喝水，等於沒喝，切記要小口喝

不管是不是大量流汗後，只要喝水時，都要小口小口地喝，因為一次灌下太多水時，腎臟會收到進水太多的訊號，便會加速排尿的速度，反而讓喝下去的水立刻流失，沒有足夠的時間送到身體各地。而且喝水喝太快，也容易引起脹氣。

8.瓶裝水真的容易長細菌

網路上流傳，喝瓶裝水之後，瓶口過一天就會長出許多細菌，這個說法是真的，最好的方式，還是自己帶水壺。

王嘉齊說，只要是瓶裝的飲料，開罐後都很容易長細菌，儘量不要嘴巴貼著瓶口喝，且不要連續幾天都重複使用同一個瓶子。也不要將瓶子放在車上日曬，使塑膠瓶內的化學物質溶入水中。

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(中時電子報)