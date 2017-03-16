烏龍傳為汪小菲鬧翻 大S隔空賀喜安以軒

安以軒曾傳因汪小菲和大S撕破臉。(圖／本報系資料照）

大S隔空賀喜安以軒閃婚。(圖／翻攝自大S微博)

大S當初在安以軒的生日會上對汪小菲一件鍾情閃婚，本是媒人的安以軒，卻被烏龍爆料暗戀汪小菲多年，還傳出買醉療傷，讓她非常光火，不過現安以軒也找到真愛，情定百億CEO陳榮煉，大S隔空送上祝福，「恭喜妳找到疼你愛妳又帥的伴侶」。

大S在微博轉發安以軒婚訊，開心表示：「軒軒～恭喜妳找到疼你愛妳又帥的伴侶！來喝一杯慶祝一下喔！開心」，足見兩人之間沒心結，私下還是有好交情。其實除了汪小菲外，安以軒也和好閨密陳喬恩傳出因男人鬧翻，不過陳喬恩也在第一時間獻祝福，還要當安以軒婚禮伴娘，等於粉碎不合傳聞。

(中時電子報)