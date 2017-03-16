竹女滿級分林宛萱 初階申請台大等6系全過

新竹女中學生林宛萱是竹苗唯一滿級分女學生，第一階段申請台大、清大電機等6系全通過。（徐養齡翻攝）

新竹女中學生林宛萱是今年竹苗區唯一女生滿級分，申請台大電機、清大電機等6系全數通過。

林宛萱數理底子佳，就讀數理資優班，從不補習，這次申請台大電機、清大電機乙組、清大電機資訊、交大電機資訊、交大電子、交大電機等校系全數通過。

林宛萱曾獲國際科展數學科4等獎、旺宏科學獎銀牌等，對求學念書很有一套，甚至從來不買參考書。她說，時間分配是唸書的關鍵，在校遇到不會的問題，一定馬上設法搞懂，不會把問題留到隔天，未來想朝電機領域發展。

(中時)