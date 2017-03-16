翻修指標、溝蓋 竹市後站地下道升級

我要評比

新竹前後站地下道加碼升級指標系統及水溝蓋鋪面、細格柵無障礙水溝蓋等，讓民眾通行更便利。（徐養齡攝）

後站設施全面升級。（徐養齡攝）

新竹火車站「前後站地下道」在市府大刀闊斧改建下，已擺脫陰暗、潮濕的老舊形象，市府日前加碼升級指標系統及水溝蓋鋪面，主線道全面鋪設「細格柵無障礙水溝蓋」，並放置大標示字牌等，確保民眾通行順暢。

後站地下道過去50年來未翻修，長期以來成為站區「陰暗面」，市府去年大規模翻修，並聘請專業建築師打造，如今已改頭換面，具現代感的亮麗空間，甚至吸引基隆市長林右昌前往取經。

市府表示，「前後站地下道」整合火車站前多個地下道系統，有6處出入口，為讓民眾可一眼看清方向、了解設施位置，市府推出「標示牌2.0升級版」，除加大字體與出口號碼，也加入YouBike場站、公共運輸工具等圖示。

在各交岔口也增設雙面「吊掛式」標示牌，避免民眾「走錯路」。此外，也全面汰換老舊的「混凝土水溝蓋」，安全、美觀都升級。

(中時)