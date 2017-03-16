南市保障行政工作教師不超額 教團：侵害自主權

針對教育局保障行政不超額作法，台南市教育產業工會、教師會今天要求教育局高抬貴手，刪除此一措施。(曹婷婷攝)

針對台南市教育局日前公布教師介聘分發要點，明確保障擔任行政工作的教師，免因超額被釋出，台南市教育產業工會、教師會今天強烈指責該要點已經侵害校務會議自主權，要求教育局高抬貴手，刪除此一措施。

近年來，國中小普遍存在教師不願擔任行政職的情形，為了改善這個現象，台南市教育局13日公布新修正的教師介聘甄選分發要點，保障擔任行政職的教師，不會因超額被釋出。

不過，教育產業工會與教師會認為各校環境不同，需因地制宜，由各校校務會議自行通過，站出來反對教育局的作法。台南市教育產業工會與教師會認為，強制規定恐將造成學校師資結構失衡、教學正常化失據、行政教師間對立，今天舉行記者會要求教育局修正及刪除並應道歉，若無善意回應，不排除有後續行動。

多名老師也站出來反對教育局這項規定，認為教育局應該找出問題、而不是採取一體適用措施，也有老師坦言，很怕自己哪天不接行政，下一個被超額的對象就是自己，抨擊該政策兔死狗烹。

市議員林宜瑾也聲援教育產業工會立場，她說，教育局祭出保障行政不超額，將衍生更多問題，建議教育局應通盤檢討，從問題核心根治，也請教育局不要硬幹，應回歸校園自主。

不過，台南市校長家長團體則出面力挺教育局，指教育局公布修訂後的「台南市高級中等以下學校暨幼兒園辦理教師介聘甄選分發實施要點」，明確規範學校處理減班超額教師時，應優先審酌師資結構，維護學生學習權益。

中等學校校長協會理事長謝振宗與台南市中小學校長協會理事長陳明和表示，尋求對學校發展效益最大化的利基，是實施要點的核心價值，修訂後的實施要點，不僅考量學校師資結構平衡及維護學生受教權益，更兼顧「行政經驗傳承」使命，兼任行政職的教師除自願超額者外，不計入超額教師名單，可協助校內行政工作的延續。

(中時)