美國反對日本參加禁核條約談判

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共同社15日報導，多名日美外交消息人士透露，圍繞本月底將開始的《禁止核武器條約》的多邊談判，美國川普政府表現出強烈厭惡，並向日本政府告知了反對其參加談判之意。

歐巴馬前政府也曾以「妨礙實際的核裁軍」為由，對以日本為首的盟國參加談判持否定性態度，但川普政府的態度可能更加強硬，日本被迫陷入艱難境地。

關於可否參加談判，日本外務省稱，政府整體正在討論中，而首相安倍晉三身邊存在「從重視日美同盟的觀點出發，認為不應該參加」的意見。

一直以來表明有意參加談判、從廣島選區當選議員的外相岸田文雄16日將在東京都內與美國國務卿蒂勒森舉行會談。預計也將結合會談結果，並在與安倍進行磋商後最終決定日本的態度。

據上述消息人士透露，《禁止核武器條約》在上月岸田與蒂勒森的首次會談中成為議題，兩國外交部門還暗中進行了意見協調。在此過程中，美方使用毫不掩飾強烈厭惡的言辭，表達了對日本參加談判的反對。

美政府消息人士指出，美國反對包括日本在內的盟國參加條約談判的立場保持一貫。日本政府高官表示，川普政府對禁核條約的態度比歐巴馬政府時期更嚴厲。

鑑於川普在上月的日美領袖會談中再次確認了「核保護傘」的有效性，該高官解釋稱日本政府內存在擔憂，認為若日本參加談判，將對同盟關係造成中長期的損傷。

基於聯合國大會去年年底通過的決議，條約談判將從本月27日起在紐約的聯合國總部啟動，但擁核國家美俄英法並不參加。中國出席了2月中旬的籌備會議，但尚不清楚是否會參加談判。

日本沒有出席籌備會議，要求廢除核武器的核爆受害者團體及非政府組織（NGO）呼籲政府參加談判。

(旺報)