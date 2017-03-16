海派文化藝術藝術節登場　上海交響樂團來台演出

上海交響樂團音樂總監余隆將率團來台，3月21日在國家音樂廳舉行音樂會。（北市文化局提供）

台北、上海文化藝術交流多，2011年起上海每年來台舉辦「海派文化藝術節」活動，今年3月將由上海交響樂團音樂總監余隆率團到台北，在國家音樂廳舉行音樂會，將邀請年僅12歲的大陸鋼琴神童王雅倫，以及台灣旅美中提琴家李捷琦特別演出。

文化局表示，余隆是享譽國際的指揮家，現為北京國際音樂節、中國愛樂樂團藝術總監，也在廣州交響樂團、上海夏季音樂節擔任總監。上海交響樂團在余隆帶領下，在樂壇有很重要的影響力，更網羅了全球的樂界菁英。

這次音樂會將演出史特拉溫斯基《火鳥》組曲、帕格尼尼中提琴與樂團奏鳴曲、孟德爾頌第一號鋼琴協奏曲，以及大陸作曲家朱踐耳、俄籍猶太音樂家阿甫夏洛莫夫的作品。

特別的是，大陸鋼琴神童王雅倫將受邀演出，12歲的她曾多度以年紀最小獲獎者之姿，征戰過無數國際賽事。她更曾以10歲之齡與80歲世界頂尖指揮家祖賓‧梅塔、上海交響樂團合作貝多芬《C大調第一號鋼琴協奏曲》，獲得梅塔大師高度讚賞，還感歎兩人「相見恨晚」。

此外，當代國際樂壇最頂尖的中提琴家李捷琦也將參與演出，《紐約時報》、《弦樂器》雜誌曾將他譽為樂壇中的超級明星。李捷琦與台灣樂壇關係深厚，多次返台舉辦獨奏、室內樂演出，現為密蘇里州坎薩斯城音樂學院中提琴教授，也在蒙特利爾國際弦樂四重奏學院中任職。

「余隆與上海交響樂團」音樂會，3月21日在國家音樂廳演出，門票由兩廳院售票系統熱賣中，詳情可洽(02)3393-9888，網址www.artsticket.com.tw。

(中時)