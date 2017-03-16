華山基金會東區天使站11周年 獨老笑迎曙光

華山基金會今天舉辦「動手捲捲樂‧獨老樂觀活」感恩茶會，邀請長輩、志工與善士一同DIY壽司捲。（陳世宗翻攝）

曾經人聲鼎沸的舊建國市場裡，住著不少見證時代汰舊改變的人們，郭奶奶便是其中之一。華山基金會自103年開始提供關懷訪視、物資協助等服務後，生命多一線曙光，臉上多了笑容，心情也漸漸變得開朗，搬離開舊建國市場後，新的生活亦來到。

郭奶奶過去因家暴離婚造成子女關係疏離，脊椎手術後，住處無電梯而無法下樓，經常三餐不繼，常常需要仰賴鄰居或善心人士的協助；望著舊城改變，市場拆遷後，許多住戶必須被迫搬離，奶奶心中常顯得孤單及感慨命運作弄。

華山基金會東區天使站邁入第12個年頭，服務超過217位在地獨居與弱勢長輩；16日舉辦11周年慶「動手捲捲樂‧獨老樂觀活」感恩茶會；邀請長輩、志工與善士一同DIY壽司捲，放入代表各界愛心的配料，捲成象徵服務持續紮紮實實與長長久久的好吃壽司捲。

大台中區目前設有30個天使站，服務近2200位獨居長輩！愛心天使站，免費提供在地三失(失能、失智、失依)長輩關懷訪視、陪醫取藥、原床泡澡、護甲服務、物資協助、年節關懷及促進社會參與等多項服務，一同把服務與關懷送進老人家中。

(中時)