《時來運轉》運彩報報 之 一分輸贏 棒球精髓

墨西哥擊敗委內瑞拉，卻慘遭淘汰。(美聯社資料照)

一分！看似渺小卻又何其巨大！一分，永遠是棒球比賽最迷人之處。一分飲恨的隊伍莫不流乾不甘心的淚水，一分險勝的一方則是興奮開懷久久不能自己。2017世界棒球經典賽D組預賽中，就出現了不少場一分差勝負的賽事，就連最後決定加賽的對戰優質率也和這小小一分有關，今天就分享給專業彩迷知曉。

週一中午當墨西哥以11比9擊敗委內瑞拉後不久，墨西哥休息室卻無法瀰漫喜悅氣息，因為大聯盟官方紀錄組馬上紀錄出D組預賽的結果：波多黎各三戰全勝優先晉級，義大利、墨西哥、委內瑞拉三隊戰績同為1勝2敗且彼此間互咬，依據競賽規程，需比較對戰優質率TQB(total quality balance)後，由數值較低的兩隊在隔日進行一場加賽，再定出本組第二支晉級球隊名額。

比較上述數值的結果，義、委、墨依序分別是1.05、1.11、1.12，因此取得加賽資格的兩隊為義大利及委內瑞拉。墨西哥連加賽一拚的機會都沒有！想來一定苦悶。但回頭看每場賽事內容，不得不說棒球之神是公平的！墨西哥在對戰義大利九局下遭到5分驚天大逆轉的該役，是沒有完成任何一個出局數的，因此總防守局數僅有8局；而義大利在隔天纏鬥強敵委內瑞拉的瘋狂拉鋸戰中，則是奮力鬥到第10局才敗北，兩隊防守局數在這場賽事都為10局，一來一往之間，就如同下表所示，相對關係總失分最少的墨西哥卻因為防守局數硬是少了對手2局，相除結果優質率以0.01落後委內瑞拉，使得當天這場勝利變得毫無意義，更顯令人惋惜！

果不其然，週二的加賽，又出現了委內瑞拉五局過後拉尾盤，最終4比3一分逆轉贏球氣走義大利的戲碼。總計本屆經典賽首輪預賽，一分差決勝的場數出現7次，佔第一階段近三成比例。墨西哥血淋淋的例子在前，本週將進行複賽的各隊，相信會更對每一分都錙銖必較。回想墨委之戰，墨西哥只要少掉一分，就能拿到加賽機會。因此看球道行深的彩迷一定知道，兩組複賽是玩「一分差」的超級好時機：除了「勝分差」是一種選擇，投注「不讓分」以及「讓分」玩法的受讓邊，即使賠率較低，但勝負把握度較高，串關後必有不錯獲利。

(中時電子報)